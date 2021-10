Troppi migranti dove? Cala la presenza in Italia dopo 20 anni di crescita ininterrotta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) dopo 20 anni di crescita ininterrotta si è registrata in Italia una diminuzione della presenza straniera, che non compensa più il saldo demografico naturale del Paese: la causa potrebbe essere stata ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021)20disi è registrata inuna diminuzione dellastraniera, che non compensa più il saldo demografico naturale del Paese: la causa potrebbe essere stata ...

Advertising

airoldi_moira : @SesostriIII Ormai ce ne qua troppi !!! #migranti - Charlot52995180 : @Blaise02752564 @michele_pittoni @matteosalvinimi Me sono troppi?ahah ma tu lo sai quanti sono gli immigrati in Ita… - IlBarbi : @lauraboldrini I migranti devono stare al proprio paese, non venire tutti in Italia a rompere i coglioni. Di crimin… - MauroCapozza : RT @LilianaArmato: Pronti? Migranti, salami, vaccini, provoloni, clandestini, tasse&case, oroscopi, discoteche, no vax, si vax, no mask, si… - ferro_fabiano : RT @LilianaArmato: Pronti? Migranti, salami, vaccini, provoloni, clandestini, tasse&case, oroscopi, discoteche, no vax, si vax, no mask, si… -