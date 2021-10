Trombosi, come si riconosce e i legami col Covid: parlano gli esperti della Fondazione Artet (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Trombosis day: la Trombosi, coagulo che ostruisce il circolo sanguigno in una vena o in un’arteria, è la terza malattia cardiovascolare più comune dopo l’ischemia miocardica e l’ictus cerebrale ed è connessa a due gravi complicanze: l’embolia polmonare e la sindrome post-trombotica. L’argomento è di grande attualità. Anche perché le scoperte nella fase iniziale della pandemia sugli effetti più acuti del Covid hanno evidenziato relazioni pericolose tra il virus e la Trombosi. Del resto, anche altre malattie virali – come l’influenza – possono causare disturbi della coagulazione: non sorprende, dunque, che anche il Covid-19 abbia questo effetto. Di questo e molto altro abbiamo parlato con due ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre si celebra in tutto il mondo il Worlds day: la, coagulo che ostruisce il circolo sanguigno in una vena o in un’arteria, è la terza malattia cardiovascolare più comune dopo l’ischemia miocardica e l’ictus cerebrale ed è connessa a due gravi complicanze: l’embolia polmonare e la sindrome post-trombotica. L’argomento è di grande attualità. Anche perché le scoperte nella fase inizialepandemia sugli effetti più acuti delhanno evidenziato relazioni pericolose tra il virus e la. Del resto, anche altre malattie virali –l’influenza – possono causare disturbicoagulazione: non sorprende, dunque, che anche il-19 abbia questo effetto. Di questo e molto altro abbiamo parlato con due ...

Advertising

NazzarenoMi : RT @linetta53: È in arrivo il virus MARBURG i sintomi sono miocardite trombosi ed emorragie interne, come i danni collaterali di nessun ne… - Alex_knolte63 : 2....smeiparesi, trombosi, una esplosione, come cazzo si fa a dire ke bisogna capire se è colpa del vaccino? Sconsi… - gabseverini : @Radio1Rai E per chi come me con D dimero a 2700, relazione del vascolare che sconsiglia assolutamente la Vaccinazi… - Meco_John1 : @VujaBoskov #novax è come giocatore che ancora riesce a stare in barriera e parare perchè tutta squadra sivax ha ar… - MauriWlj : RT @Andyphone: @AlfioKrancic Tra un po' diranno che fa bene la miocardite, come anche un embolo o una trombosi. Tutta salute -