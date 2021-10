Trieste: tamponi gratuiti per i lavoratori del porto, Salvini critica Lamorgese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – “tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola della Lamorgese. Ah, ma quindi si può fare! E per gli altri milioni di lavoratori, invece, zero? Invece delle imprese, a contribuire dovrebbe essere lo Stato. Inadeguata”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che torna così a criticare la ministra dell’interno Luciana Lamorgese. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – “rapidi eper i(deldi) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola della. Ah, ma quindi si può fare! E per gli altri milioni di, invece, zero? Invece delle imprese, a contribuire dovrebbe essere lo Stato. Inadeguata”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo(foto), che torna così are la ministra dell’interno Luciana. L'articolo L'Opinionista.

