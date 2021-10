Triathlon | il Campionato Italiano Olimpico Assoluto Elite U23 si recupererà domenica 17 a Lignano Sabbiadoro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Campionati Italiani Assoluti didi categoria/ U23 inizialmente in programma a Riccione sabato 9 ottobre ed annullati causa maltempo, verranno recuperati17 ottobre e si disputeranno a. Le start list resteranno invariate rispetto a quelle pubblicate la scorsa settimana in vista della gara di Riccione: non saranno infatti possibili nuove iscrizioni o sostituzioni. I titoli nazionali verranno assegnati entrambi nella giornata di17: alle 13.45 la gara femminile, alle 16.00 la prova maschile. IL NUOVO PROGRAMMA Sabato 16 ottobre 2021 10:00 Grand Prix– Gara DONNE 11:30 Grand Prix– Gara UOMINI 13:00 Premiazioni17 ottobre ...

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 ottobre FASANO - La gara di triathlon Egnazia Tri, finale del Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale e a squadre, si svolgerà sul territorio di Fasano nel prossimo weekend. Si avvisano i cittadini di Fasano, ed in particolare gli ...
I Campionati Italiani Assoluti di triathlon olimpico di categoria Elite / U23 inizialmente in programma a Riccione sabato 9 ottobre ed annullati causa maltempo, verranno recuperati domenica 17 ottobre ...