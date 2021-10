Tre mesi dopo, Campagna ritorna covid-free (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – Tre mesi dopo la comunità di Campagna torna a tirare un sospiro di sollievo. Il paese è nuovamente covid-free. L’ultima volta era il 18 luglio. L’annuncio è del sindaco Roberto Monaco: “Campagna torna a zero positivi”. Martedì è arrivata la comunicazione della negativizzazione delle ultime due persone che risultavano ancora positive. Un traguardo importante, ma non si deve abbassare la guardia, se si vuole che duri a lungo. Bisogna continuare a mantenere il distanziamento e ad indossare la mascherina, ma, soprattutto, bisogna continuare a vaccinarsi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Trela comunità ditorna a tirare un sospiro di sollievo. Il paese è nuovamente. L’ultima volta era il 18 luglio. L’annuncio è del sindaco Roberto Monaco: “torna a zero positivi”. Martedì è arrivata la comunicazione della negativizzazione delle ultime due persone che risultavano ancora positive. Un traguardo importante, ma non si deve abbassare la guardia, se si vuole che duri a lungo. Bisogna continuare a mantenere il distanziamento e ad indossare la mascherina, ma, soprattutto, bisogna continuare a vaccinarsi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

