Travolta da un pancale, operaia muore 40 giorni dopo l'incidente (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte di una donna di 58 anni, Tiziana Bruschi, deceduta ieri all'ospedale di Careggi a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente sul lavoro avvenuto il 2 settembre nell'azienda di Scandicci (Firenze) di cui era dipendente, una ditta che produce materie plastiche. La notizia è stata riportata dal quotidiano "La Nazione". Al momento risulta iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, il titolare dell'azienda. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaia sarebbe stata Travolta nel magazzino della ditta da un pancale carico di merce, cadutole addosso da un'altezza di circa tre metri. Il sostituto procuratore Francesco Sottosanti ha disposto l'autopsia che è stata affidata al medico legale Beatrice De Fraia.

