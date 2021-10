Tra Éric Zemmour e Marine Le Pen: sovranisti francesi al bivio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nostra storia ha tre attori, alcuni registi e qualche produttore. Lo scenario si svolge in quel segmento di opinione pubblica francese che, tra sovranismo, populismo, revanscismo e brontolii, raffazzona lo scontento di alcune fasce di popolazione di fronte all’attuale fase storica. Si riassume intorno al 25% del corpo elettorale (18% della popolazione reale) e non ha alcuna chance di cambiare le cose. Tuttavia, ha un suo peso sugli esiti della politica reale, in quanto è via via impugnato nei giochi di palazzo e produce effetti a carambola, quali la rielezione di Chirac nel 2002 e l’elezione di Macron nel 2017. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2021 Su questo scenario – privo di una guida strategica e di contenuti da quando Jean-Marie Le Pen ha ceduto il passo – si affacciano oggi tre attori: Marine Le Pen, Florian Philippot ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nostra storia ha tre attori, alcuni registi e qualche produttore. Lo scenario si svolge in quel segmento di opinione pubblica francese che, tra sovranismo, populismo, revanscismo e brontolii, raffazzona lo scontento di alcune fasce di popolazione di fronte all’attuale fase storica. Si riassume intorno al 25% del corpo elettorale (18% della popolazione reale) e non ha alcuna chance di cambiare le cose. Tuttavia, ha un suo peso sugli esiti della politica reale, in quanto è via via impugnato nei giochi di palazzo e produce effetti a carambola, quali la rielezione di Chirac nel 2002 e l’elezione di Macron nel 2017. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2021 Su questo scenario – privo di una guida strategica e di contenuti da quando Jean-Marie Le Pen ha ceduto il passo – si affacciano oggi tre attori:Le Pen, Florian Philippot ...

