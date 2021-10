Torna Vasco e incanta, in ‘Siamo qui’ le mille anime del Komandante (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jeans neri, camicia sbottonata, occhiali smart e cappellino al contrario. Vasco Rossi entra in conferenza stampa facendo una diretta Instagram. “Sono sui social e ne sono dipendente – ammette – ma mi sono fermato a Instagram. Sono l’unico influencer che lo fa gratis, se avessi fatto una cosa del genere negli anni ’80 ci avrebbero preso a schiaffi”. Poi si lascia andare e parla di famiglia, guai esistenziali, amore, politica e filosofia. Ed è un fiume in piena: “Se sono ancora vivo io c’è speranza per tutti” afferma il rocker di Zocca, 70 anni il prossimo febbraio, che Torna in pista con ‘Siamo qui’, il nuovo album in uscita il 12 novembre prossimo. E’ un Vasco esistenzialista, che cita Sartre e Nietzsche, Lacan ed Heidegger. Il Komandante è in forma e lo dice così, introducendo il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jeans neri, camicia sbottonata, occhiali smart e cappellino al contrario.Rossi entra in conferenza stampa facendo una diretta Instagram. “Sono sui social e ne sono dipendente – ammette – ma mi sono fermato a Instagram. Sono l’unico influencer che lo fa gratis, se avessi fatto una cosa del genere negli anni ’80 ci avrebbero preso a schiaffi”. Poi si lascia andare e parla di famiglia, guai esistenziali, amore, politica e filosofia. Ed è un fiume in piena: “Se sono ancora vivo io c’è speranza per tutti” afferma il rocker di Zocca, 70 anni il prossimo febbraio, chein pista con, il nuovo album in uscita il 12 novembre prossimo. E’ unesistenzialista, che cita Sartre e Nietzsche, Lacan ed Heidegger. Ilè in forma e lo dice così, introducendo il ...

