Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il Napoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l'allenamento odierno, il polacco Karol Linetty ha svolto un lavoro a parte a causa di un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale, riportato con la sua Nazionale. Linetty, dunque, va ad aggiungersi alla lista degli acciaccati granata, tra cui Pjaca, Pobega e Praet. Linetty Torino infortunio Marko Pjaca ha svolto una seduta specifica d'allenamento in piscina. Per Tommaso Pobega e per Dennis Praet, invece, continua il lavoro differenziato. Da segnalare poi le terapie e il lavoro aereobico per quanto riguarda Simone Verdi, mentre sono rientrati in gruppo Josip Brekalo e David Zima dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l'allenamento odierno, il polacco Karol Linetty ha svolto un lavoro a parte a causa di un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale, riportato con la sua Nazionale. Linetty, dunque, va ad aggiungersi alla lista degli acciaccati granata, tra cui Pjaca, Pobega e Praet. Linettyinfortunio Marko Pjaca ha svolto una seduta specifica d'allenamento in piscina. Per Tommaso Pobega e per Dennis Praet, invece, continua il lavoro differenziato. Da segnalare poi le terapie e il lavoro aereobico per quanto riguarda Simone Verdi, mentre sono rientrati in gruppo Josip Brekalo e David Zima dopo gli impegni con le rispettive selezioni.

Advertising

Spazio_Napoli : Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il Napoli - gilnar76 : Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - persemprecalcio : ?? Dopo aver perso a zero Sirigu e Nkoulou e con #Belotti in partenza, nel 2023 anche #Bremer e #Singo andranno in… - lo_spiffero : Effetto collaterale delle elezioni comunali: decadranno molti consiglieri che non potranno essere sostituiti. Provv… - gilnar76 : Apprensione in casa Torino: un titolare a rischio per la sfida di domenica #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -