Tommy Lee Jones sostituirà Harrison Ford nel cast di The Burial

L'attore Tommy Lee Jones sostituirà Harrison Ford nel film The Burial che avrà come protagonista anche Jamie Foxx, un progetto prodotto per Amazon che è stato scritto da Doug Wright. Il progetto avrà come protagonista anche Jamie Foxx, coinvolto inoltre come produttore esecutivo del film ispirato all'articolo scritto da Jonathan Harr per la rivista New Yorker. The Burial si ispira a una storia realmente accaduta e segue quello che accade quando il proprietario di un'impresa di pompe funebri in bancarotta decide di fare causa a un rivale dopo che un accordo, siglato con una stretta di mano, finisce male e ingaggia un estroverso avvocato per gestire il caso.

