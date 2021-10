Tom Cruise, che cosa è successo? La foto che ti fa chiedere “è lui o no?” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che sarà successo a Tom Cruise? Luogo: Los Angeles. Gara 2 della National League Division Series tra i Los Angeles Dodgers e i San Francisco Giants. L’attore è insieme ai figli. Tutto normale, anzi un bel ritratto di famiglia. Se non fosse per la faccia di Tom. Irriconoscibile. Qualche kg in più? Un ritocchino in più? I social propendono per questa seconda ipotesi. Quel che è certo è che Tom non è più Tom… View this post on Instagram Un post condiviso da AHORA TV (@ahoratv1) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che saràa Tom? Luogo: Los Angeles. Gara 2 della National League Division Series tra i Los Angeles Dodgers e i San Francisco Giants. L’attore è insieme ai figli. Tutto normale, anzi un bel ritratto di famiglia. Se non fosse per la faccia di Tom. Irriconoscibile. Qualche kg in più? Un ritocchino in più? I social propendono per questa seconda ipotesi. Quel che è certo è che Tom non è più Tom… View this post on Instagram Un post condiviso da AHORA TV (@ahoratv1) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

