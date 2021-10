Titane | rappresentante della Francia ai prossimi Oscar

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), il film francese premiato al Festival di Cannes, sarà candidato comedel proprio paese aiIl 1° Ottobre è arrivato anche in Italia, il film francese premiato a Cannes con la Palma d’Oro. Si tratta di un horror scritto e diretto da Julia Ducournau. La pellicola ha stupito proprio tutti con i suo sguardo estremamente contemporaneo e persino in America ha raggiunto ben 525 sale cinematografiche collezionando un milione al botteghino solo nel primo weekend. La trama diLa storia diè quella di Alexia, una donna con la passione per le automobili sin da quando, da bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa facendola rinascere, piena di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un ...