Theo Hernandez positivo al Covid Il comunicato del Milan

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tegola in casaè risultatoaldopo le gare con la Nazionale francese. Questo ildel club rossonero: “ACcomunica cheHernández di rientro dalla Nazionale è risultatoad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”. Official Statement:Hernández https://t.co/IU1tHv7xbdUfficiale:Hernández https://t.co/lcXxQQZO9j #Semprepic.twitter.com/eREr28imLx — AC(@ac) October 13, 2021 Foto: Twitter

Brutte notizie per il Milan. Dopo aver giocato bene e vinto con la Francia,è risultato positivo al Covid - 19 e non ci sarà al rientro in campionato contro il Verona. Il Milan lo ha comunicato sui social e con una nota sul sito ufficiale: "AC Milan comunica ...positivo al Covid. Lo ha reso noto il Milan in un comunicato stampa. L'esterno francese "di rientro dalla Nazionale e' risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le ...Theo Hernandez, terzino del Milan, è risultato positivo al Covid. Di seguito riportato il comunicato ufficiale del club rossonero. «AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è ...Theo Hernández positivo al covid. Lo ha comunicato il MIlan sottolineando che il terzino francese “di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità san ...