The Mother: Jesse Garcia e Yvonne Senat Jones nel cast del film action con Jennifer Lopez (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cast del film action The Mother, prodotto per Netflix, potrà contare anche sulla presenza di Jesse Garcia e Yvonne Senat Jones. Il progetto, che verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Nuyorican Productions e la piattaforma di streaming, è stato scritto da Misha Green, che ha recentemente creato la serie Lovecraft Country. Niki Caro, regista della versione live-action di Mulan, si occuperà della regia.

