The Mandalorian 3: inizia la produzione della terza stagione della serie Disney+ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Carl Weathers ha annunciato che è appena iniziata la produzione della terza stagione di The Mandalorian, la serie di successo creata da Disney+. Carl Weathers ha scelto Twitter per confermare che è finalmente iniziata la produzione dell'attesissima The Mandalorian 3, la terza stagione del prequel di Disney+, ambientata nell'universo di Guerre stellari, che cronologicamente si colloca cinque anni prima degli eventi mostrati ne Il ritorno dello Jedi. Weathers riprenderà il suo ruolo di Greef Karga e dovrebbe anche dirigere un episodio della nuova stagione; l'inizio delle riprese era ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Carl Weathers ha annunciato che è appenata ladi The, ladi successo creata da. Carl Weathers ha scelto Twitter per confermare che è finalmenteta ladell'attesissima The3, ladel prequel di, ambientata nell'universo di Guerre stellari, che cronologicamente si colloca cinque anni prima degli eventi mostrati ne Il ritorno dello Jedi. Weathers riprenderà il suo ruolo di Greef Karga e dovrebbe anche dirigere un episodionuova; l'inizio delle riprese era ...

glooit : The Mandalorian 3 – Le riprese sono iniziate, è ufficiale leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian 3: inizia la produzione della terza stagione della serie Disney+ - buckybvarnes : hanno iniziato a filmare la s3 di the mandalorian e io sono già impaziente di vederla - rosskywaIker : the mandalorian S3 per Natale 2021?? sto sognando?? - hiddlestovn : non le pedro stans che si allarmano perché stanno girando the mandalorian e pedro non è sul set besties quando post… -

Mark Hamill sceglie il suo meme preferito su Star Wars Lo abbiamo visto anche alla fine di The Mandalorian stagione 2 , quando prende con sé il piccolo Grogu per insegnargli le vie della Forza. Sembra improbabile che ricompaia al cinema o in tv, ma è ...

The Last of Us: Pedro Pascal è Joel nella nuova foto dal set Una nuova foto dal set della serie HBO di The Last Of Us regala un'anteprima al costume di Joel (Pedro Pascal).

