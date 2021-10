Terza giornata Eurolega 2021 22 | Milano non si ferma | battuto il Maccabi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ Olimpiacala il tris. Dopo Cska Mosca e Baskonia, i meneghini fanno un sol boccone anche delTel Aviv 83-72 nella/22 e volano in testa alla classifica a punteggiopieno. Match praticamente senza storia con gli israeliani che hanno reagito soltanto nei minuti finali. Prossimo appuntamento venerdì al Forum contro i campioni in carica dell’Efes./22: cosa è accaduto tra OlimpiaTel Aviv? I padroni di casa reagiscono subito alla tripla di Nunnally grazie ai quattro punti consecutivi di Delaney che consentono di prendere il largo. Poco dopo ci pensa Melli a prendere per mano la squadra chiudendo ...

