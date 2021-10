Terza dose di vaccino anti-Covid | l’Aifa | un evento avverso su 46mila somministrazioni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – La somministrazione delladi, iniziata nel mese di settembre, ha prodotto “solo un sospettoa fronte di circa 46.000 dosi somministrate”. Lo comunica l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, nel nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19. 101mila sospetti eventi avversi su 84 milioni di dosi Secondo l’Agenzia, dall’avvio della vaccinazionein Italia, il 27 dicembre 2020, al 26 settembre scorso, per i quattro vaccini in uso, su un totale di 84.010.605 di dosi somministrate, sono state 101.110 le segnalazioni di sospetta reazione avversa alregistrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza, pari a 120 eventi segnalati ogni ...

Prosegue la somministrazione della terza dose del vaccino anticoronavirus agli ospiti delle RSA della zona Empolese Valdelsa, Valdarno Inferiore. La scorsa settimana sono stati già vaccinati 150 ospiti e 30 operatori sanitari che ... La dose "Booster" (dose di richiamo, terza vaccinazione) viene somministrata dopo un minimo di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.