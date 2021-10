Terracina | azioni di stalking | cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Minacce edireiterate, i carabinieri diintervengono su un uomo traendolo in arresto. Si tratta di un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori, già sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento alla casa familiare della ex convivente, per il quale si era reso più volte inottemperante alle prescrizioni imposte. L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Italia Sera.