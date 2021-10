Terna, Donnarumma: “Grandi aziende sono locomotive del nostro Paese. Fondamentale il loro contributo per attuare il PNRR” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Italia deve accelerare nella transizione ecologica ma ad oggi sono ancora diversi gli ostacoli da superare. “Bisogna essere rigorosi, non darsi alibi, darsi dei tempi e misurarsi sui risultati. Per fare questo bisogna semplificare i processi decisionali, snellire la burocrazia”. È quanto ha affermato l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma in occasione del convegno “La sfida della transizione ecologica”, organizzato oggi dalla società all’Associazione Civita di Roma,che ha visto a confronto i vertici di Terna con il ministro delle Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. C’è ancora da fare per snellire i processi burocratici? “Siamo su un buon percorso. Il ministro nel suo intervento ricordava gli sforzi importanti che sono stati fatti in questi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Italia deve accelerare nella transizione ecologica ma ad oggiancora diversi gli ostacoli da superare. “Bisogna essere rigorosi, non darsi alibi, darsi dei tempi e misurarsi sui risultati. Per fare questo bisogna semplificare i processi decisionali, snellire la burocrazia”. È quanto ha affermato l’amministratore delegato di, Stefanoin occasione del convegno “La sfida della transizione ecologica”, organizzato oggi dalla società all’Associazione Civita di Roma,che ha visto a confronto i vertici dicon il ministro delle Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. C’è ancora da fare per snellire i processi burocratici? “Siamo su un buon percorso. Il ministro nel suo intervento ricordava gli sforzi importanti chestati fatti in questi ...

Advertising

Giornaleditalia : L'Ad e direttore generale di @TernaSpA a Il Giornale d'Italia: 'Nel nostro caso, infrastrutture abilitanti per supe… - Giornaleditalia : Il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e la Presidente e l'Ad di @TernaSpA, Valentina Bosetti e Stefano… - webcomunicati : Italian Energy Summit, l’intervento di Stefano Donnarumma: “Terna al centro della transizione” - EY_Italy : RT @TernaSpA: “Le infrastrutture sono fondamentali per portare avanti l’economia di un Paese. In Italia le linee elettriche sono all’avangu… -