Tensione Viminale. Cosa c’è dietro lo scontro Meloni-Lamorgese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se nell’aula della Camera si ascoltano parole come “strategia della Tensione” e “regime”, definire incandescente il clima politico è riduttivo. L’intervento di Giorgia Meloni per illustrare l’interrogazione al ministro Luciana Lamorgese sugli incidenti romani di sabato e la successiva replica ha confermato che non c’è possibilità di mediazione tra il governo e l’opposizione di Fratelli d’Italia, anzi gli appuntamenti dei prossimi giorni, tra l’entrata in vigore della certificazione verde obbligatoria e la manifestazione sindacale di sabato 16 ottobre, complicheranno le cose. Nel question time a Montecitorio, la leader di FdI ha posto domande che di per sé costituivano un atto d’accusa al titolare del Viminale sulla “vergognosa devastazione” di sabato scorso nella Capitale: se era stata avvisata della presenza di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se nell’aula della Camera si ascoltano parole come “strategia della” e “regime”, definire incandescente il clima politico è riduttivo. L’intervento di Giorgiaper illustrare l’interrogazione al ministro Lucianasugli incidenti romani di sabato e la successiva replica ha confermato che non c’è possibilità di mediazione tra il governo e l’opposizione di Fratelli d’Italia, anzi gli appuntamenti dei prossimi giorni, tra l’entrata in vigore della certificazione verde obbligatoria e la manifestazione sindacale di sabato 16 ottobre, complicheranno le cose. Nel question time a Montecitorio, la leader di FdI ha posto domande che di per sé costituivano un atto d’accusa al titolare delsulla “vergognosa devastazione” di sabato scorso nella Capitale: se era stata avvisata della presenza di ...

