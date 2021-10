Tennis | torneo Indian Wells | Berrettini fuori al terzo turno

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 in svolgimento in California Matteo, quinto giocatore del seeding, è stato infatti eliminato dal 23enne statunitense Taylor ...

Sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 in svolgimento in California Matteo Berrettini, quinto giocatore del seeding, è stato infatti eliminato dal 23enne statunitense Taylor ...... eguagliando il suo miglior risultato nel. "E' stato un match fantastico, penso che Andy ... "Spero che Murray continui a giocare ancora così, perché mancava alda tanto tempo. E' bello ...Ormai non fa quasi più notizia. Come Sergji Bubka che batteva ogni volta il record del mondo di pochi centimetri per diluire i primati nel tempo. Dalla prossima settimana Jasmine Paolini sarà numero 5 ...finaliste sconfitte in questo torneo rispettivamente nel 2019 e nel 2018. La partita, a tratti equilibrata, ha offerto momenti di grande agonismo ma anche passaggi di tennis frutto della tensione e ...