Tennis, Matteo Berrettini: “E’ impressionante quello che Jannik Sinner sta facendo a questa età” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri sera Matteo Berrettini è stato eliminato nei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro ha ceduto il passo allo statunitense Taylor Fritz, che oggi negli ottavi affronterà Jannik Sinner. L’ANSA ha riportato le parole di Berrettini sulla stagione di Sinner. Così Matteo Berrettini: “E’ impressionante che lo stia facendo a questa età. Sarebbe bellissimo se tutti e due arrivassimo a Torino. Credo di non dire una falsità quando dico che abbiamo fatto tutti e due un’annata buonissima. Lui ha vinto tre tornei addirittura“. Sulla possibilità che entrambi possano qualificarsi alle ATP Finals di Torino: “Credo di meritarmelo e credo che lo se meriti anche lui. Però ci sono ovviamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri seraè stato eliminato nei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro ha ceduto il passo allo statunitense Taylor Fritz, che oggi negli ottavi affronterà. L’ANSA ha riportato le parole disulla stagione di. Così: “E’che lo stiaetà. Sarebbe bellissimo se tutti e due arrivassimo a Torino. Credo di non dire una falsità quando dico che abbiamo fatto tutti e due un’annata buonissima. Lui ha vinto tre tornei addirittura“. Sulla possibilità che entrambi possano qualificarsi alle ATP Finals di Torino: “Credo di meritarmelo e credo che lo se meriti anche lui. Però ci sono ovviamente ...

