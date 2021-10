Tennis | Fognini cede a Tsitsipas e saluta Indian Wells

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ligure eliminato in tre set al terzo turno(USA) - Fabiolotta ma. Terzo turno fatale per il 34enne ligure al "Bnp Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, ...

Fuori anche Fabiobattuto per due set a uno da Stefanos Tsitsipas, numero tre al mondo.Opposto a Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e 2 del seeding,cede per 2 - 6 6 - 3 6 - 4, dopo oltre due ore di lotta. L'azzurro, che aveva perso anche nei due precedenti con il 23enne ...INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini lotta ma saluta. Terzo turno fatale per il 34enne ligure al "Bnp Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 sta ...Fabio Fognini eliminato. Fabio Fognini ha sfiorato l'impresa nel match del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2021 (Stati Uniti) contro il n.3 del ranking Stefanos Tsitsi ...