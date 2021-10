Tenerife-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere Lenovo Tenerife-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la seconda giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket. Trasferta difficile quella per la formazione sarda, che ha bisogno però di una vittoria per riscattare da subito la sconfitta all’esordio. Gli spagnoli sono infatti un avversario dal buon potenziale, e arrivano da un’ampia vittoria in campionato, oltre ad aver vinto all’esordio nella competizione europea, in un serrato confronto con Prometey. La palla a due dell’incontro è previsto per le ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link. In ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere Lenovo-Banco di Sardegna, sfida valida per la seconda giornata del girone A delladi. Trasferta difficile quella per la formazione sarda, che ha bisogno però di una vittoria per riscattare da subito la sconfitta all’esordio. Gli spagnoli sono infatti un avversario dal buon potenziale, e arrivano da un’ampia vittoria in campionato, oltre ad aver vinto all’esordio nella competizione europea, in un serrato confronto con Prometey. La palla a due dell’incontro è previsto per le ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre. La partita sarà visibile intv su Rai Sport HD e insul canale YouTube della BCL al seguente link. In ...

