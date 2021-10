Tenerife-Dinamo Sassari oggi, Champions League basket 2021: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca ormai sempre meno alla sfida tra Tenerife e Dinamo Sassari. Stasera alle ore 20:30 le due squadre scenderanno infatti in campo per scontrarsi nella seconda giornata di Champions League 2021/2022. In palio ci sarà davvero tanto per i sardi: una vittoria potrebbe dare una svolta importante alla stagione, una sconfitta invece potrebbe già compromettere i piani di qualificazione alla fase successiva. Nella prima giornata di questa edizione della competizione europea i biancoblu sono usciti dal campo con una sconfitta contro i tedeschi del Ludwigsburg (per 94-81), mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sugli ucraini del Prometey (per 73-70). Coach Demis Cavina si affiderà ovviamente ai migliori per compiere l’impresa. Fiducia massima quindi per David Logan, Christian Mekowulu, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca ormai sempre meno alla sfida tra. Stasera alle ore 20:30 le due squadre scenderanno infatti in campo per scontrarsi nella seconda giornata di/2022. In palio ci sarà davvero tanto per i sardi: una vittoria potrebbe dare una svolta importante alla stagione, una sconfitta invece potrebbe già compromettere i piani di qualificazione alla fase successiva. Nella prima giornata di questa edizione della competizione europea i biancoblu sono usciti dal campo con una sconfitta contro i tedeschi del Ludwigsburg (per 94-81), mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sugli ucraini del Prometey (per 73-70). Coach Demis Cavina si affiderà ovviamente ai migliori per compiere l’impresa. Fiducia massima quindi per David Logan, Christian Mekowulu, ...

Advertising

TuttoBasket : Nuovo Articolo: BCL, Dinamo Sassari di scena a Tenerife. Baioni: “Contro i migliori per crescere ancora” - AnsaSardegna : Basket: Dinamo in Spagna per sfidare la 'corazzata' Tenerife. Champions, domani Sassari visita una delle favorite d… - CentotrentunoC : #BasketballCL ?? Così l'assistant coach Giacomo #Baioni alla vigilia della trasferta di #Tenerife di… - ematr_86 : Domani sera Tenerife vs @dinamo_sassari alle 20:30 sarà in diretta su RaiSport #BasketballCL #Italbasket @Italbasket -