Tendenze tagli di capelli inverno 2021-2022 | il bob con la frangia di Laura Chiatti

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per esigenze di copioneha rinnovato il suo look e ha optato per un nuovoo di. Più precisamente l'attrice ha realizzato un bob. Questo hairstyle è perfetto per accogliere l', quindi può essere preso subito in considerazione.diLa lunghezza del bob diarriva leggermente sotto le spalle e ilo risulta essere pari. Per completare la capigliatura, l'attrice ha abbinato unacorta, dritta e molto leggera. Il deto in questione è ideale per mettere in evidenza lo sguardo ...