Tav e nuovo depuratore sul Garda: a Brescia nessuno sembra preoccuparsi dei soldi pubblici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oltre alla Tav Brescia-Verona, tra le grandi opere infrastrutturali al centro del dibattito e delle proteste ambientaliste nel territorio Bresciano c’è il depuratore del lago di Garda: un impianto che dovrebbe sostituire quello attuale costruito negli anni Settanta e che ha un unico punto di raccolta finale a Peschiera del Garda con scarico delle acque sul Mincio. Due vicende che si incrociano per l’evidente irresponsabilità con cui si spendono i soldi pubblici, si valutano gli impatti ambientali e si gestisce il dibattito democratico. nessuno sembra ricordarsi più della spending review e del fatto che i soldi pubblici non si possono buttare dalla finestra, anche se i bassi tassi d’interesse li fanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oltre alla Tav-Verona, tra le grandi opere infrastrutturali al centro del dibattito e delle proteste ambientaliste nel territoriono c’è ildel lago di: un impianto che dovrebbe sostituire quello attuale costruito negli anni Settanta e che ha un unico punto di raccolta finale a Peschiera delcon scarico delle acque sul Mincio. Due vicende che si incrociano per l’evidente irresponsabilità con cui si spendono i, si valutano gli impatti ambientali e si gestisce il dibattito democratico.ricordarsi più della spending review e del fatto che inon si possono buttare dalla finestra, anche se i bassi tassi d’interesse li fanno ...

Advertising

ilfattoblog : Tav e nuovo depuratore sul Garda: a Brescia nessuno sembra preoccuparsi dei soldi pubblici - erregi69 : Tav e nuovo depuratore sul Garda: a Brescia nessuno sembra preoccuparsi dei soldi pubblici - Benny27374999 : Vergognoso infiltrarsi al fine di provocare disordini! Se protesti contro il gp se fascista. Mentre se sei no tav,… - SimoneBo7 : @turbobuonista Che imbecille. Non sa di che parla. No TAV e centri sociali un giorno sì e l'altro pure vandalizzano… - summo_t : Basta no vax arrestate quelli di ordine nuovo ed alcuni centri sociali ed: No Tav che assaltano le forze dell’ ord… -