Tapiro d'Oro per Ambra Angiolini dopo la rottura da Allegri, interviene la figlia Jolanda: questo "premio" non fa ridere nessuno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stasera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 a partire dalle 20.35 circa, verrà consegnato ad Ambra Angiolini il primo Tapiro d'Oro della sua carriera a causa della fine della storia d'amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri. Tapiro d'Oro per Ambra Angiolini dopo la rottura da Allegri Secondo alcune indiscrezioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

