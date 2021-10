Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini: è rottura con Allegri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tapiro ad Ambra Angiolini: Striscia la Notizie punge sulla rottura con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus È finita la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Come rivelato da Chi, nonostante lei abbia provato a recuperare il rapporto, Max avrebbe preso la sua decisione: «È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito». Intanto, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Ambra, proprio per la rottura del rapporto con l’allenatore della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ad: Striscia la Notizie punge sullacon Massimiliano, allenatore della Juventus È finita la relazione trae Massimiliano. Come rivelato da Chi, nonostante lei abbia provato a recuperare il rapporto, Max avrebbe preso la sua decisione: «È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito». Intanto, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato ilad, proprio per ladel rapporto con l’allenatore della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

