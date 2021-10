Tamponi gratuiti per i dipendenti senza Green Pass: i casi di alcune aziende italiane (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Piquadro li mette a disposizione di tutti i lavoratori non vaccinati che ne faranno richiesta. L’Ad di Kiko: «Non deve essere né l’azienda né la collettività ad assumersi questo costo». Metro, prima azienda della grande distribuzione, offrirà il rimborso totale Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Piquadro li mette a disposizione di tutti i lavoratori non vaccinati che ne faranno richiesta. L’Ad di Kiko: «Non deve essere né l’azienda né la collettività ad assumersi questo costo». Metro, prima azienda della grande distribuzione, offrirà il rimborso totale

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - davidefaraone : Il costo dei tamponi gratuiti ai no vax sarebbe di 1 mld di euro fino al dicembre 2021. Datemi una ragione valida p… - TeresaBellanova : Garantire tamponi gratuiti a chi rifiuta di vaccinarsi, proposta a cui @ItaliaViva già da adesso dichiara la sua ne… - manu_etoile : RT @valy_s: Portuale #Trieste “I tamponi gratuiti non devono essere dovuti solo a noi. Il #greenpass è solo una discriminazione. E se noi a… - marbaz63 : RT @lisanoja: Secondo stime, i tamponi gratuiti per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi costerebbe € 500 milioni al mese. Il fondo no… -