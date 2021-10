Taiwan | perché la Russia sta con Pechino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per laè parte della Cina: così il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha messo il marchio del Cremlino su una delle questioni di politica internazionale più calde delle ultime settimane. L’affermazione va molto oltre la “One China” policy che tutti i Paesi che pensano di intavolare una relazione Stato-Stato condevono riconoscere: ha valore strategico e tattico. Serve per posizionare Mosca all’interno delle dinamiche dell’Indo Pacifico, bacino in cui si deciderà gran parte della storia di questo secolo, e per marcare un ulteriore punto di contatto con la leadership cinese. Le ultime settimane (che hanno accompagnato il “Doppio Dieci”, la festa nazionale della Repubblica di Cina, che nel mainland cinese viene ricordata come l’anniversario della rivolta dello Xinai) sono state piuttosto tese attorno al dossier ...