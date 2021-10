Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: Medvedev prima testa di serie, al via Berrettini e Sinner (Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Sorteggiato il Tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sono le prime due teste di serie nel torneo che non vedr√† ai nastri di partenza Djokovic, Nadal e Federer mentre ci sar√† Andy Murray. Sono sei gli azzurri ammessi direttamente al main draw. Occhi puntati in particolare su Matteo Berrettini, sempre pi√Ļ vicino alla qualificazione alle Atp Finals, e Jannik Sinner, in lotta con Hurkacz, Ruud e Auger-Aliassime nella Race to Turin.¬†Ecco il Tabellone completo. RIVIVI LA DIRETTA DEL SORTEGGIO Tabellone Masters 1000 Indian Wells OTTAVI DI FINALE (1) ... Leggi su sportface (Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Sorteggiato ilprincipale deldi. Daniile Stefanos Tsitsipas sono le prime due teste dinel torneo che non vedr√† ai nastri di partenza Djokovic, Nadal e Federer mentre ci sar√† Andy Murray. Sono sei gli azzurri ammessi direttamente al main draw. Occhi puntati in particolare su Matteo, sempre pi√Ļ vicino alla qualificazione alle Atp Finals, e Jannik, in lotta con Hurkacz, Ruud e Auger-Aliassime nella Race to Turin.¬†Ecco ilcompleto. RIVIVI LA DIRETTA DEL SORTEGGIOOTTAVI DI FINALE (1) ...

