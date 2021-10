Svolta Newcastle | contatti per il bomber | Juventus e Inter spiazzate

Advertising

rajonee09 : @_JuveAddict_ falso bianconero, nel senso che va al newcastle sarà la nostra svolta - Sport_Fair : Svolta in casa #Newcastle, ufficiale la cessione del club. Arrivano i proprietari più ricchi del calcio, chi è… - TheRightToHope : Bruciate, insomma, anche le tempistiche che avevo raccolto per @MondoSportivoIT qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Newcastle

Calciomercatonews.com

Dopo il fragoroso ingresso nella Premier League con l'acquisto delper 350 milioni di ... né smentite per quella che sarebbe unadestinata a segnare la storia per tutto il calcio ......dal club inglese Conte © Getty ImagesIlè pronto a provocare un terremoto nel calciomercato europeo. L'acquisto da parte del principe saudita Mohamed bin Salman può rappresentare la...La nuova ricca proprietà del Newcastle vuole fare le cose in grande e ha già avviato i contatti per un bomber: spiazzate Juventus e Inter ...Notizia clamorosa: sembra che la famiglia Zhang abbia trovato un accordo con il fondo Pif per l'acquisizione dell'Inter ...