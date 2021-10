Svizzera | Tami | «Italia? Arriveremo primi in caso di vittoria»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pierluigi, direttore delle Nazionali svizzere, ha parlato in vista del match contro l’del 12 novembre Pierluigi, direttore delle Nazionali svizzere, ha parlato in vista del match contro l’del 12 novembre. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RSI.A ROMA – «Non è che Bergamo ci avrebbe fatto partire da favoriti, quindi va bene così. Ho sempre pensato che la sede di Roma sarebbe restata, perché è difficile cambiare in così poco tempo una sede già prevista. Andiamo a giocarci a Roma una partita importante senza dimenticarci che a novembre giocheremo due partite, quindi anche la partita contro la Bulgaria, se portiamo a casa il risultato a Roma, può regalarci il primo posto». YAKIN – «Sono contento di come Yakin sta gestendo la situazione. ...

