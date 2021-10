Sui tamponi aziende in ordine sparso: alcune li pagheranno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Confindustria contraria: le norme dicono che il tampone lo paghi il lavoratore, ma per molte imprese l'obiettivo è di non fermare la produzione Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Confindustria contraria: le norme dicono che il tampone lo paghi il lavoratore, ma per molte imprese l'obiettivo è di non fermare la produzione

Advertising

borghi_claudio : L'unità è un buon inizio. Quanto all'essere soli non credo che lo saremo ancora per molto. Lega unita (ma sola) s… - valchirya : RT @PercheCazzo: #Kiko Perché l’AD ha dichiarato che l’azienda controllerà il GP di tutti i dipendenti e che è contraria ai tamponi gratuit… - HoppipollaFede : @federico_dolce Una piazza di sinistra rivendicherebbe altro, da un maggior impegno per la ricostruzione della medi… - Claudia19485227 : RT @rej_panta: I portuali di Trieste dicono no all’intesa sui tamponi gratis: «Il 15 ottobre blocchiamo tutto» - lucseraf : Ho intervistato Andrea Romano sui tamponi gratuiti ai portuali di Trieste e l'improvvida circolare del Viminale -