(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si è tenuto martedì a Tripoli, ildeistudenti per costruire lae rafforzare la stabilità, facilitato e alla presenza del vicepresidente del Consiglio presidenziale, Abdullah Al-Lafi. Nel suo discorso di apertura, Al-Lafi ha sottolineato l’importanza del ruolo deinel successo del progetto dinazionale in. L’evento ha visto la partecipazione diprovenienti da tutte le regioni del Paese nordafricano per sottolineare la coesione e l’unità del Paese. Il vice presidente ha spiegato che il ruolo principale del segmento studentesco è quello di prendere l’iniziativa per dirigere il paese verso un futuro luminoso libero dagli errori del passato, per costruire un vero rinascimento per il popolo libico, attraverso le ...

Advertising

StrumentiP : #Medioriente Students Youth Forum: i giovani tracciano il processo di pace e riconciliazione in Libia -

Ultime Notizie dalla rete : Students Youth

Speciale Libia

... to the thoughts of education activists andicons who are always active in promoting literacy, the Forum is expected to become a forum for parents,, educators, non - profit ...È stato ospite e speaker in oltre 350 eventi di prestigio internazionale, tra cui TEDx, Maker Faire, Google Startup Grind e il World Festival ofanda Sochi, in Russia, alla presenza ...