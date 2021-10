Studentessa no green pass, parla la docente che ha sospeso la lezione: “Nessuna aggressione, solo scambio di opinioni” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ha destato scalpore il caso della Studentessa dell’università di Bologna senza green pass che non ha voluto lasciare l’aula causando l’interruzione della lezione di psicologia cognitiva. Silvia è diventata un simbolo della protesta contro la certificazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ha destato scalpore il caso delladell’università di Bologna senzache non ha voluto lasciare l’aula causando l’interruzione delladi psicologia cognitiva. Silvia è diventata un simbolo della protesta contro la certificazione. L'articolo .

Advertising

repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - CottarelliCPI : A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare… - fanpage : “Hanno detto che se non fossi stata una ragazza mi avrebbero già menata”, ha denunciato la studentessa in piazza - mirella2spa : RT @CriticaScient: L'essenza del green pass non è l'esclusione dalla società del possibile contagiato ma l'esclusione dalla società di chi… - gabrielbosc : RT @CriticaScient: L'essenza del green pass non è l'esclusione dalla società del possibile contagiato ma l'esclusione dalla società di chi… -