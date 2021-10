“Striscia la notizia” | le anticipazioni della puntata di stasera del tg satirico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)la(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24” dedicata agli sprechi Rai. Con una circolare – inviata il 5 ottobre – l’ad Rai Carlo Fuortes cerca di mettere le cose in ordine, a cominciare dai lavoratori autonomi. Si dovranno, d’ora in poi, adottare tutta una serie di cautele per limitare i contenziosi. Ecco però che le restrizioni destinate ai collaboratori esterni (autori, redattori, inviati, etc. etc.)colpiscono anche super “big” come Bruno Vespa e Lucia Annunziata, che potrebbero rimanere senza ufficio o postazioni in uso esclusivo. «Gli tolgono la stanza stabile, il pc, il telefonino, i servizi, gli tolgono tutto!», commenta Pinuccio. E aggiunge: «Pare che questa circolare sia nata dal caso Unomattina, programma in cui sono particolarmente numerosi i collaboratori esterni, tra cui 7 ...