Strategia della tensione No Green pass | la Donato bombarda | Avete visto quel poliziotto? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "". Francesca, europarlamentare ex Lega, No vax e Noconvinta, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 alza ulteriormente il livello dello scontro ragionando su chi c'era in piazza a Roma. "A Milano, Torino, Trieste c'erano comuni cittadini, anziani, mamme coi bambini. Sono state manifestazioni pacifiche ovunque tranne che a Roma, dove c'erano i soliti infiltrati arcinoti alle forze dell'ordine, e infatti gli arrestati erano già in regime di sorveglianza speciale", sottolinea lache poi punta il dito sul Viminale. "La vera domanda da farsi è perché non siano stati fermati prima dell'assalto annunciato alla Cgil? Non solo, tra i picchiatori c'è stato un agente...