Stampa spagnola: «Il Real Madrid pensa sempre a Pogba» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Real non perde di vista Paul Pogba. Il centrocampista francese, all’ultimo anno di contratto con il Manchester United, resta un obiettivo dei Blancos. E in estate può arrivare al Bernabeu a parametro zero: i madrileni ne sono consapevoli e, scrive ‘As’, stanno sondando da diverse settimane le intenzioni del giocatore, corteggiato da molte big d’Europa, tra cui la Juventus. Il Real però resta sempre la prima scelta del centrocampista. Lo United, intanto, ha dato un ultimatum al giocatore, al quale è stato offerto un rinnovo da 24 milioni a stagione: l’accordo va raggiunto entro Natale, altrimenti sarà addio. Il Real, invece, non ha intenzione di fare aste. Pogba attualmente guadagna a Manchester circa 15 milioni netti: una cifra che, sommata al bonus alla firma, i Blancos sono ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilnon perde di vista Paul. Il centrocampista francese, all’ultimo anno di contratto con il Manchester United, resta un obiettivo dei Blancos. E in estate può arrivare al Bernabeu a parametro zero: i madrileni ne sono consapevoli e, scrive ‘As’, stanno sondando da diverse settimane le intenzioni del giocatore, corteggiato da molte big d’Europa, tra cui la Juventus. Ilperò restala prima scelta del centrocampista. Lo United, intanto, ha dato un ultimatum al giocatore, al quale è stato offerto un rinnovo da 24 milioni a stagione: l’accordo va raggiunto entro Natale, altrimenti sarà addio. Il, invece, non ha intenzione di fare aste.attualmente guadagna a Manchester circa 15 milioni netti: una cifra che, sommata al bonus alla firma, i Blancos sono ...

Advertising

IleniaGiagnoni : @Marco_viscomi E non è che sia passato inosservato, eh?! Perculato da tutti, a partire dalla stampa spagnola per quel look! - kleos1982 : @Dayne999 La stampa spagnola si é superata: - Danilo_mgh : Mentre monta tutto il casino sulla Meloni e i casini accaduti a Roma, huffington e La Stampa trovano il tempo per r… - NandoPiscopo1 : @GiovaB95 In estate l'avevano venduto a 3 squadre diverse sempre via stampa spagnola Poi alla fine l'unica roba ver… - RaiSport : ?? La #Spagna non ci sta: '#Mbappè era in fuorigioco' ?Stampa spagnola scatenata contro l'arbitro inglese #Taylor… -