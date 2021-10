Stampa GB | a gennaio il vertice City-Raiola per Haaland

Leggi su footdata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Erlingsi conferma uno dei calciatori più ambiti sul mercato e non potrebbe essere altrimenti, visto che l’anno prossimo potrebbe lasciare il Borussia Dortmund grazie ad una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Per questo le big di mezza Europa si stanno già attivando con il suo agente Minoper sondare il terreno. Secondo il Times, il Manchesterincontreràil prossimoper valutare un’offerta per il mercato estivo. Sebbene il contratto dinon scada fino al 2024, la clausola da 75 milioni entrerà in vigore nel 2022 e renderebbe il norvegese un pezzo molto ambito, a soli 21 anni, e ad un prezzo molto abbordabile visto il suo effettivo valore.