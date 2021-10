Stadio Maradona | daspo per otto tifosi | cosa è successo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Arrivano sanzioni amministrative e provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazione sportive perpersone Il 22 agosto durante il match Napoli-Veneziapersone furono responsabili di scavalcamento o agevolazione allo scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Dopo alcuni mesi, è giunta la decisione del questore di Napoli. L’autorità giudiziaria ha emesso dei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per un anno. Invece, in relazione alla partita di calcio Napoli-Cagliari che si disputata il 26 settembre, denunciate sei persone, due delle quali minorenni. L’accusa è quella di essere responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Anche in questo caso messa in moto la ...

