Squadristi senza se e senza ma. Togliamogli la patente di difensori di diritti negati

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima di tutto la ferma condanna dei violenti e la nostra solidarietà alla Cgil, ai medici e al personale sanitario del Policlinico Umberto I di Roma per quanto è successo sabato scorso. Saranno gli inquirenti a valutare eventuali sottovalutazioni, mancanza di prevenzione, responsabilità personali e collettive per gli attacchi- dalla chiarissima matrice - e le devastazioni seguiti a un sit-in autorizzato. In premessa un nostro fermo convincimento, mai, dico, mai, brutalità, furia, aggressioni, soprusi troveranno giustificazioni in chi crede nella democrazia e nel rispetto di tutte e tutti. E noi ci crediamo. Poi un’analisi partendo dal nostro punto di vista e un monito alle istituzioni che ci governano: mai dare a nessuno, fascisti o estremisti di sinistra, ladidi...

Hanno fatto tuttoconsultarci, come sempre, e ora pretendono che a pagare siano i lavoratori". Prova ne sia il fatto che non sono stati solo glidi Forza Nuova a prendersela col capo ......delle forze dell'ordine che con grande coraggio e professionalità respingono le provocazioni... sede del Governo, per impedire aglidi assaltare la sede governativa; questo era il loro ...Chi ha problemi di lavoro, casa, salute, solitudine, sopravvivenza…non ha l’energia di scendere in piazza e seminare distruzione e violenza ...C'è stata un'azione squadrista di matrice fascista contro la Cgil? Sì, non si può negare l'evidenza. La devastazione della sede romana del sindacato guidato da Maurizio Landini era stata progettata ed ...