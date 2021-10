Squadrismo, Tajani: condannare anche violenza degli anarchici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Il centrodestra è pronto a presentare una mozione unitaria contro tutte le violenze che sono state commesse. Credo sia giusto condannare severamente le violenze commesse a Roma da estremisti di Forza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Il centrodestra è pronto a presentare una mozione unitaria contro tutte le violenze che sono state commesse. Credo sia giustoseveramente le violenze commesse a Roma da estremisti di Forza ...

Ultime Notizie dalla rete : Squadrismo Tajani Squadrismo, Tajani: condannare anche violenza degli anarchici Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa unitaria del centrodestra a Roma a sostegno del candidato sindaco Enrico Michetti. 13 ottobre 2021

'Meloni a Trieste condanni lo squadrismo fascista' ... alla vigilia della manifestazione a sostegno di Roberto Dipiazza candidato sindaco a Trieste, con Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (FI) e Maurizio Lupi (NcI).

"La sua matrice preferita": ma la foto della Meloni è un fake Il grande seguito di Giorgia Meloni ha generato un numero elevato di interazioni, non tutte civili Tuttavia le accuse e le insinuazioni contro il centrodestra continuano a tamburo battente, come dimos ...

