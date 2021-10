Sport sotto choc, la campionessa è morta accoltellata a soli 25 anni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia terribile arriva dal mondo dell'atletica. La keniana Agnes Jebet Tirop è stata trovata morta nella sua abitazione. Tirop aveva vinto due volte la medaglia di bronzo ai Mondiali e si era classificata al quarto posto nei 5000 dei Giochi Olimpici di Tokyo. #FOTO A FINE ARTICOLO Tirop aveva 25 anni e il comunicato della federatletica del Kenya riferisce che l'atleta è stata accoltellata. I primi sospetti sono ricaduti sul marito che è irreperibile e soprattutto è sospettato perché i vicini di casa avevano sentito una violenta discussione tra i due. Agnes Jebet Tirop aveva 25 anni, ha avuto un'eccellente carriera nell'atletica leggere, ha vinto due volte la medaglia di bronzo nei 10 mila metri: prima nei Mondiali di Londra 2017 e poi in quelli di Doha del settembre 2019. Tirop è stata ritrovata senza ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia terribile arriva dal mondo dell'atletica. La keniana Agnes Jebet Tirop è stata trovatanella sua abitazione. Tirop aveva vinto due volte la medaglia di bronzo ai Mondiali e si era classificata al quarto posto nei 5000 dei Giochi Olimpici di Tokyo. #FOTO A FINE ARTICOLO Tirop aveva 25e il comunicato della federatletica del Kenya riferisce che l'atleta è stata. I primi sospetti sono ricaduti sul marito che è irreperibile e soprattutto è sospettato perché i vicini di casa avevano sentito una violenta discussione tra i due. Agnes Jebet Tirop aveva 25, ha avuto un'eccellente carriera nell'atletica leggere, ha vinto due volte la medaglia di bronzo nei 10 mila metri: prima nei Mondiali di Londra 2017 e poi in quelli di Doha del settembre 2019. Tirop è stata ritrovata senza ...

Advertising

bitfulmind : @martinacarletti In Belgio (Fiandre) c'è il CovidSafe Ticket... in pratica il Green Pass ma vale solo per eventi co… - Valenti41000153 : RT @fanpage: Una notizia che ha scioccato il mondo dell'atletica leggera - WorksInItalian : RT @fanpage: Una notizia che ha scioccato il mondo dell'atletica leggera - AndreaPecchia1 : #Lourdes sotto la voce sport ma qualcosa mi dice che non è per un arrivo in salita del prossimo #TourdeFrance… - fanpage : Una notizia che ha scioccato il mondo dell'atletica leggera -

Ultime Notizie dalla rete : Sport sotto Fifa, tolleranza zero dopo gli incidenti di Londra e Tirana La Fifa indaga sugli scontri avvenuti a Londra tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra, ma sotto la lente di ingrandimento ci sono anche gli incidenti ...

Villa Levi riapre in occasione delle Giornate Fai d'autunno Per i bambini al di sotto dei 12 anni e per i soggetti esenti in base a idonea certificazione ... al teatro e alla musica, alla cultura, allo sport e alla convivialità " a cominciare dalla tre giorni ...

Mancini sotto attacco: tutti gli scenari verso la Svizzera Corriere dello Sport Atletica sotto shock: assassinata Agnes Jebet Tirop, due volte bronzo ai mondiali L'atleta è stata trovata priva di vita nella sua casa di Iten secondo quanto riportato dalla Federazione keniana. Gli inquirenti ritengono sia stata accoltellata a morte dal marito ...

"Sotto rete sarà una stagione di campioni" Alle ‘Quattro Lamiere’ la presentazione delle formazioni della ‘Pallavolo Occhiobello’. La presidente Zanchetta: "Finalmente in azione" ...

La Fifa indaga sugli scontri avvenuti a Londra tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra, mala lente di ingrandimento ci sono anche gli incidenti ...Per i bambini al didei 12 anni e per i soggetti esenti in base a idonea certificazione ... al teatro e alla musica, alla cultura, alloe alla convivialità " a cominciare dalla tre giorni ...L'atleta è stata trovata priva di vita nella sua casa di Iten secondo quanto riportato dalla Federazione keniana. Gli inquirenti ritengono sia stata accoltellata a morte dal marito ...Alle ‘Quattro Lamiere’ la presentazione delle formazioni della ‘Pallavolo Occhiobello’. La presidente Zanchetta: "Finalmente in azione" ...