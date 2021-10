SPIRIT – IL RIBELLE: da domani in Dvd e Blu-ray (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arrivano, Lucky, Abigail e Prue in SPIRIT – Il RIBELLE, un viaggio indimenticabile che racchiude famiglia, amicizia e sana avventura da rivedere tutte le volte che vorrai. Quando sarà disponibile SPIRIT – il RIBELLE in Dvd e Blu-ray. Il nuovo film sarà disponibile dal 14 ottobre in Dvd e Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment e Dreamworks. L’uscita è ricchissima di contenuti speciali per oltre un’ora di materiale da scoprire, tra cui scene eliminate, attività da fare a casa insieme a SPIRIT, interviste al cast, karaoke e molto altro! Trama SPIRIT – Il RIBELLE è il nuovo capitolo dell’amata serie che parla di avventura, famiglia e amicizia. Lo SPIRITo libero Lucky Prescott si trasferisce a Miradero per ricongiungersi con il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arrivano, Lucky, Abigail e Prue in– Il, un viaggio indimenticabile che racchiude famiglia, amicizia e sana avventura da rivedere tutte le volte che vorrai. Quando sarà disponibile– ilin Dvd e Blu-ray. Il nuovo film sarà disponibile dal 14 ottobre in Dvd e Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment e Dreamworks. L’uscita è ricchissima di contenuti speciali per oltre un’ora di materiale da scoprire, tra cui scene eliminate, attività da fare a casa insieme a, interviste al cast, karaoke e molto altro! Trama– Ilè il nuovo capitolo dell’amata serie che parla di avventura, famiglia e amicizia. Loo libero Lucky Prescott si trasferisce a Miradero per ricongiungersi con il ...

