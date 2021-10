Spinazzola corre e Mancini lo incita | Stiamo tornando!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Corsa sul tapis roulant per Leonardo, rientro in campo sempre più vicino. Le immagini riprese e postate sui canali social di Gianluca, che incoraggia il compagno

Advertising

sivistradi99 : RT @AliprandiJacopo: ???????? #Spinazzola corre, #Mancini lo carica #ASRoma #Trigoria - CoreRomanista : ????? #Spinazzola corre sul tapis roulant. ?? E #Mancini lo incita. ??? 'Vai Leo, vai! Stiamo tornando!' ?? Forza Spin… - LeleRoma1976 : RT @AliprandiJacopo: ???????? #Spinazzola corre, #Mancini lo carica #ASRoma #Trigoria - lelloak : RT @AliprandiJacopo: ???????? #Spinazzola corre, #Mancini lo carica #ASRoma #Trigoria - damons_wife_ : RT @AliprandiJacopo: ???????? #Spinazzola corre, #Mancini lo carica #ASRoma #Trigoria -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola corre

Corsa sul tapis roulant per Leonardo, rientro in campo sempre più vicino. Le immagini riprese e postate sui canali social di Gianluca Mancini, che incoraggia il compagnoOggi, alla vigilia del match dell'Under 21, il pensiero di Riccardo Calafiorigià a domenica ... L'ultima parola spetterà a Mourinho che dovrà tenere conto il fatto chesarà out e che ...Il numero 23 giallorosso ha postato una storia tramite il proprio profilo Instagram, mentre incoraggia il compagno di squadra al Fulvio Bernardini ...Leonardo Spinazzola corre veloce sul tapis roulant verso il recupero completo dopo l'infortunio al tendine d'Achille che aveva messo fine ai suoi Europei con l'Italia.