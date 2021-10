Spezia | chance da titolare per Provedel

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia chance

Agenzia ANSA

Ivan Provedel si scalda per la partita con la Salernitana in programma sabato al Picco, sarà la grande novità delloche ha bisogno di fare punti pesanti nella corsa salvezza. Sfumato Antonio Mirante approdato al Milan e sondato nelle scorse settimane, da qualche settimana il portiere olandese Jeroen Zoet non ...Sia il centrocampista senegalese che il difensore slovacco hanno rassicurato tutti e dovrebbero recuperare per la sfida di sabato contro lo; nessuna, invece, di vedere in campo Lassana ...Ivan Provedel si scalda per la partita con la Salernitana in programma sabato al Picco, sarà la grande novità dello Spezia che ha bisogno di fare punti pesanti nella corsa salvezza. (ANSA) ...Una notizia di calciomercato del tutto inaspettata che coinvolge Antonio Mirante e lo Spezia, che ora rischia la beffa. Ecco i dettagli ...