Spazio | missione compiuta per il “Capitano Kirk” | il viaggio di Shatner sulla Blue Origin video

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) È durato 11 minuti ildel razzo New Shepard delladi Jeff Bezos che ha consegnato alla storia Williamcome il più anziano astronauta che abbia affrontato unspaziale. Oltre che come l’attore che ha trasformato in realtà oltre quarant’anni di finzione nel ruolo del miticodi Star Trek. Ilnella storia: a 90 anni è l’astronauta più anzianoera stato invitatodallo stesso Bezos e ha compiuto il suooggi, insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili. Rispetto ai confini della galassia che era solito esplorare in Star Trek, l’attore si è dovuto ...

compiuta: il capitano James T. Kirk di 'Star Trek', ovvero l'attore William Shatner , ha effettuato il suo volo nello. Un volo da record visto che i suoi 90 anni è il più anziano di ... A bordo della New Shepard della Blue Origin l'attore William Shatner (il celebre capitano di Star Trek) è atterrato in Texas . È diventato l'uomo più anziano ad essere stato in orbita: «Dovrebbero far ...