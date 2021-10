Sony: evento il 26 ottobre, in arrivo nuovo Sony Xperia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ora è giunta, i tempi sono maturi e Sony non vede l’ora di togliere i veli dal suo prossimo flagship. Il giorno sarà il 26 ottobre, il protagonista? Un nuovo, fiammante smartphone della serie Xperia. evento Sony per il 26 ottobre 2021Il giorno è il 26 ottobre, l’ora? Le 5 del mattino per noi italiani, le 12:00 JST. Sony è pronta a svelare al mondo intero le sue intenzioni per i prossimi mesi, con al centro il suo nuovo, fiammante smartphone appartenente alla pluripremiata serie Xperia. Ad oggi non sappiamo molto di ciò che verrà presentato, ma è lecito aspettarsi un dispositivo in linea con le qualità che da sempre contraddistinguono ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ora è giunta, i tempi sono maturi enon vede l’ora di togliere i veli dal suo prossimo flagship. Il giorno sarà il 26, il protagonista? Un, fiammante smartphone della serieper il 262021Il giorno è il 26, l’ora? Le 5 del mattino per noi italiani, le 12:00 JST.è pronta a svelare al mondo intero le sue intenzioni per i prossimi mesi, con al centro il suo, fiammante smartphone appartenente alla pluripremiata serie. Ad oggi non sappiamo molto di ciò che verrà presentato, ma è lecito aspettarsi un dispositivo in linea con le qualità che da sempre contraddistinguono ...

